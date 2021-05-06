موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. مفهوم إكسبو وشرط مصري ونزهة الأثرياء

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

سيغدو إكسبو 2020 فصلا جديدا في مسيرة النجاح التي تشهدها دبي وتجربة عالمية من شأنها أن تبرز ثقة الإمارة وانفتاحها على الزوار كافة.

أعلن كل من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة.

تستضيف دبي يومي 8 و 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل النسخة التالية من القمة العالمية لليخوت الفاخرة.

شددت مصر على شرط دخول السائحين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تسيّر شركة مصر للطيران، الأربعاء 5 مايو 2021، نحو 51 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.