"أمريكا" تلعب بالدولار والذهب "السلم والثعبان"

تراجع الدولار من أعلى مستوياته خلال أسبوعين قبيل تقرير الوظائف في أمريكا، فيما ارتفع الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الذي سجله في وقت سابق، الأربعاء، بعدما جاءت بيانات اقتصادية أمريكية أضعف قليلا مما كان متوقعا.

استقرار الدولار

وينتظر المتعاملون تقريرا رئيسيا للوظائف في نهاية الأسبوع.

وحسب رويترز، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 91.319 في نهاية جلسة التداول بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 91.436، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.

وكانت تلك الانتعاشة قد جاءت بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.

وفي وقت لاحق، هونت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية تؤثر بشدة على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرا على التحفيز النقدي.

العملات الرئيسية

وسجل الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأولية أعلى مستوى له في 3 سنوات أمام العملة الخضراء مدعوما بصعود أسعار النفط وتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.12% مقابل اليورو الذي سجل 1.1999 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وكانت التعاملات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصين، لكن الدولار النيوزيلندي قفز 0.83% إلى 0.7208 دولار أمريكي بعدما جاءت بيانات الوظائف في البلاد أقوى من التوقعات.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7742 دولار أمريكي.

فيما استقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 109.20 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني مرتفعا 0.12% عند 1.3902 دولار قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا المركزي الذي يتوقع البعض أن يعلن عن تخفيف برنامجه لشراء السندات.

ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب ختام الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2975.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن هبط حوالي 0.8% في جلسة الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1784.30 دولار للأوقية.

تراجع عوائد سندات الخزانة

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في وقت سابق.

بينما انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين، وهو ما يساعد في دعم المعدن الأصفر.

وتهدد العوائد المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المعادن الأخري

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.36% إلى 2972.80 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3017.18 دولار، في جلسة الثلاثاء مدعوما بمخاوف من نقص في المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات لتقليل الانبعاثات.

ونزلت الفضة 0.34% إلى 26.44 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 1% إلى 1224.80 دولار للأوقية.

وسجل المعدنان كلاهما أعلى مستوياتهما في أكثر من شهرين في جلسة الثلاثاء.