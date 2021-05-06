ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. في محاولة العودة لتحقيق أرباح وإعادة هيكلة محفظتها لتجاوز أزمة "غصن" التي ضربتها في 2018، باعت شركة نيسان اليابانية حصتها بشركة دايملر. يترقب عشاق السيارات الرياضية مجموعة متميزة من الموديلات من المقرر طرحها رسميا خلال عام 2022. أعلنت شركة ستروين عن نهاية عهدها بمحركات الديزل، وحصر محركات سياراتها المستقبلية ما بين العاملة بالجازولين أو الطاقة الكهربائية. أعلنت شركة بولستر عن توسعة عائلة Polestar 2 لتضم 3 موديلات ببطاريات مختلفة ومدى سير يتراوح من 440 إلى 540 كلم. تمتلك صناعة السيارات اليابانية عبر تاريخها مجموعة متميزة من الموديلات التي نجحت في تحقيق تاريخ مشرف في عالم سباقات السيارات. كشفت شركة فورد عن الأسعار الرسمية لطرازها الكهربائي المخصص لمهمات الشحن E-Transit بنسخته الأحدث لعام 2022. من المعروف أن السيارات الرياضية الحديثة تتمتع بإمكانيات هائلة تزأر من خلالها، وغالبا ما يفضلها الشباب عشاق السرعة الجنونية



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. نيسان وطعنة "غصن"و أبرز موديلات 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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