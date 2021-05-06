بأول رحلة خارجية.. هاريس تزور المكسيك يونيو المقبل

أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنها ستسافر إلى المكسيك وجواتيمالا أوائل يونيو/حزيران المقبل.

وتعد الرحلة هي الأولى لهاريس منذ توليها منصبها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت نائبة بايدن، إنه "في هذه المرحلة، أخطط لزيارة المكسيك وجواتيمالا في 7 و8 يونيو/حزيران المقبل".

وهاريس التي كلّفها الرئيس جو بايدن بإدارة ملف الهجرة الحساس، وعدت بإجراءات شاملة ضد الأسباب "الجذرية" لتدفق المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك.

وقالت في بداية هذا الأسبوع: "لن نحقق تقدما كبيرا إذا تواصل الفساد في المنطقة".