بأول رحلة خارجية.. هاريس تزور المكسيك يونيو المقبل

أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنها ستسافر إلى المكسيك وجواتيمالا أوائل يونيو/حزيران المقبل.
وتعد الرحلة هي الأولى لهاريس منذ توليها منصبها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت نائبة بايدن، إنه "في هذه المرحلة، أخطط لزيارة المكسيك وجواتيمالا في 7 و8 يونيو/حزيران المقبل".
وهاريس التي كلّفها الرئيس جو بايدن بإدارة ملف الهجرة الحساس، وعدت بإجراءات شاملة ضد الأسباب "الجذرية" لتدفق المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك.
وقالت في بداية هذا الأسبوع: "لن نحقق تقدما كبيرا إذا تواصل الفساد في المنطقة".
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