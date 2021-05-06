تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 6 مايو 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس، 6 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتستقر أسعار العملات العربية، والأجنبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مع تراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي



وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.16 جنيه في 4 بنوك، عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.155 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

جاذبية أدوات الدين

حافظت مصر على جاذبيتها كمركز للاستثمارات الدولارية الراغبة في فائدة جيدة خلال حقبة جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات.

ومرد هذه الجاذبية التي تتميز بها مصر، أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين والتي تفوق 8%.

ويضع هذا السعر مصر ضمن الأعلى عالميا في الأسواق الناشئة، وقد تم الحفاظ على الفائدة ضمن خطة البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لتثبيت تنافسية السوق.

ولم تتوقف مصر عن إبقاء الجاذبية حاضرة في أدوات الدين الخاصة بها، من خلال نسب فائدة مرتفعة، لذلك أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للشهر الخامس على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وللمقارنة، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر 13.135% في عطاء هذا الأسبوع، وفق تقرير لقناة الحرة الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

فيما ظل متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع، أمس.