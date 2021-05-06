تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 6 مايو 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 6 مايو 2021، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو، إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند 18.67 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

أزمة "إيفر جيفن" تتعقد

رفضت محكمة مصرية، الثلاثاء، طعنا على احتجاز سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس.

وقضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برفض التظلم المقام من ملاك السفينة "إيفر جيفن"، لإلغاء الأمر القضائي الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظي على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.

وأوضحت المحكمة في بيان لها الثلاثاء، أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

كما قضت بمنع السفينة من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.

وجنحت السفينة 6 أيام في مارس/آذار الماضي في عرض القناة، مما تسبب في تعطيل الملاحة في الاتجاهين.

والسفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الحين، وسط نزاع حول التعويضات عن الحادث.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع، أمس.