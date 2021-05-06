من هو النبي الذي تربى في بيت عدوه؟

بعث الله الكثير من الأنبياء من أجل الدعوة لدينه ولعبادته والكف عن الشرك وعبادة ما سواه.
وكان النبي موسى عليه السلام قد ترعرع وكبر في بيت فرعون ولما أمره الله بالذهاب لفرعون لهدايته، انقلب الأمر من حب إلى خصومة وعداوة بينهما، كونه كشف كفره وطغيانه.
وكان النبي موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذِكرًا في القُرْآن الكريم، وله حياة حافلة منذ الولادة حتى الوفاة، وإذا كانت قد ذكرت ولادة عيسى لإعجازها فإن ولادة موسى ذكرت لنجاتها من بطش فرعون، ولقد ابتلي العصر الذي بعث فيه موسى بفرعون الطاغية، الذي اشتهر عصره بالظلم والعسف والإجرام وعدم احترام آدمية الإنسان، فكان مفسدًا في الأرض إفسادًا لم يسبق إليه أحد من الفراعنة الذين سبقوه.
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