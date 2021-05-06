هجوم بسكين في محطة برلين.. والدوافع مجهولة

أعلنت الشرطة الألمانية، صباح الخميس، إصابة 4 أشخاص جراء هجوم بسكين في إحدى محطات قطارات الأنفاق بالعاصمة برلين.
وقال متحدث باسم الشرطة، صباح اليوم، إنه "تم إلقاء القبض على 2 مشتبه فيهما (16 عاما) و(20 عاما) بعد الواقعة، بمحطة "لويس-لفين-شتراسه" بمنطقة "هلرسدورف" شرقي برلين.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن معلومات أكثر تفصيلا عن أعمار المصابين أو تسلسل الأحداث.
ولم تتضح بعد الأسباب والدوافع وراء هذه الجريمة.
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