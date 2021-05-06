هجوم بسكين في محطة برلين.. والدوافع مجهولة

أعلنت الشرطة الألمانية، صباح الخميس، إصابة 4 أشخاص جراء هجوم بسكين في إحدى محطات قطارات الأنفاق بالعاصمة برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة، صباح اليوم، إنه "تم إلقاء القبض على 2 مشتبه فيهما (16 عاما) و(20 عاما) بعد الواقعة، بمحطة "لويس-لفين-شتراسه" بمنطقة "هلرسدورف" شرقي برلين.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن معلومات أكثر تفصيلا عن أعمار المصابين أو تسلسل الأحداث.

ولم تتضح بعد الأسباب والدوافع وراء هذه الجريمة.