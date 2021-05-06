الديوان الملكي الأردني يقبل استقالة 3 مستشارين من مناصبهم

أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، تعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني، وقبول استقالة 3 مستشارين.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن "الأوامر الملكية شملت الموافقة على قبول استقالة السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها".

كما شملت الأوامر "الموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه".

إضافة إلى "الموافقة على قبول استقالة زينة زيد رشاد طوقان المستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي من منصبها".