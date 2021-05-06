القبض على وزير مالية قطر في الإضرار بالمال العام واستغلال السلطة

أعلنت النيابة العامة القطرية، الخميس، القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، في إطار اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام.
وقالت النيابة، في بيان، إنه "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".
وأوضحت النيابة القطرية أن "الجرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".
وأضافت أن "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".
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