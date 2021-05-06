صندوق النقد يمنح تونس قرضا كبيرا.. 4 مليارات دولار

وافق صندوق النقد على منح تونس قرضا بـ4 مليارات دولار، والقرض الذي يعتبر في مرحلة الإجراءات، هو الأكبر الذي تتحصل عليه تونس من الصندوق.

وسيفتح هذا القرض أمام تونس السوق المالية العالمية وهي التي تنوي النزول إليها للاقتراض ومحاولة الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة منذ سنوات.



ومستحقات الديون التي تفوق 16 مليار دينار يجب أن تدفعها تونس هذه السنة لدائنيها.

وستسدد تونس هذا القرض الرابع الذي تتفاوض عليه مع الصندوق على ثلاث سنوات، مقابل تعهدها ببرنامج إصلاحي كانت التزمت منذ 2015 تاريخ بدء تعاملها مع صندوق النقد الدولي بتنفيذه، إلا أنها عجزت عن الإيفاء بتعهداتها خصوصا في مسائل الدعم ومؤشرات النمو والمؤسسات العمومية.

التعهدات الجديدة القديمة التي وضعتها تونس في برنامج إصلاحاتها والذي طارت به إلى اجتماعات ربيع المؤسسة المالية الدولية تتعلق بخفض كتلة الأجور العمومية ورفع الدعم عن المحروقات وإصلاح منظومة الدعم وهيكلة المؤسسات العمومية التي باتت منذ سنوات مؤشر عجز الاقتصاد التونسي الأكبر.

وفي محاضرة سابقة له،أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه يجب على تونس أن تبرمج التزاماتها وتلتزم بتنفيذها عاجلا ودون أدنى تأخير.. مؤكدا أن زيادة سعر أسعار المحروقات الأخيرة وقدرها خمسة بالمائة أضرت كثيرا بقدرة التونسيين الشرائية، ورفعت وسترفع مستوى التضخّم الذي تعانيه تونس، بترفيعها أسعار كلّ المواد الاستهلاكية.

وللاشارة فأن مسؤولي صندوق النقد الدولي قد صرحوا أن برنامج تونس الإصلاحي المقترح خلال مفاوضات 3\6 مايو/أيار قابلة للتفعيل، مؤكدين ضرورة التعجيل لتطبيقها.



وكانت تونس حصلت أمس على هبة 500 مليون دولار من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ستوجه عبر مؤسسة "تحدي الألفية" العالمية لتأهيل البنى التحتية في قطاعات التجارة والنقل والمياه بتونس.

وفي سياق متصل، قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن خبراء الصندوق اجتمعوا بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيث انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.



وأبلغ رايس مؤتمرا صحفيا "بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية."