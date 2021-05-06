وصل رئيس حركة النهضة، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية في زيارة تستمر يومين.
وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الزيارة غير المعلنة، والتي تنتهي اليوم الخميس أجرى خلالها رئيس حركة النهضة، عددا من اللقاءات مع شخصيات عدة في الدولة الخليجية.
وأضافت الإذاعة التونسية، أن زيارة راشد الغنوشي إلى الدوحة ليست بصفته رئيسا للبرلمان، بل بصفته الشخصية والحزبية.
والثلاثاء الماضي، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى بكشف خفايا زيارة الغنوشي لقطر بعد تداول معلومات بشأنها في الاجتماعات السياسية الضيقة.
وقال المستشار السياسي لرئيسة حركة النهضة رياض الشعيبي، في تصريحات لصحيفة "الشارع المغاربي" المحليّة، إن "زيارة الغنوشي إلى قطر تستغرق 48 ساعة"، مؤكدا أنها زيارة خاصة لقضاء شؤون شخصية واجتماعية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة يومين.. الغنوشي في قطر بصفته "الشخصية والحزبية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.