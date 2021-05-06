لمدة يومين.. الغنوشي في قطر بصفته "الشخصية والحزبية"

وصل رئيس حركة النهضة، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية في زيارة تستمر يومين.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الزيارة غير المعلنة، والتي تنتهي اليوم الخميس أجرى خلالها رئيس حركة النهضة، عددا من اللقاءات مع شخصيات عدة في الدولة الخليجية.



وأضافت الإذاعة التونسية، أن زيارة راشد الغنوشي إلى الدوحة ليست بصفته رئيسا للبرلمان، بل بصفته الشخصية والحزبية.

والثلاثاء الماضي، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى بكشف خفايا زيارة الغنوشي لقطر بعد تداول معلومات بشأنها في الاجتماعات السياسية الضيقة.

وقال المستشار السياسي لرئيسة حركة النهضة رياض الشعيبي، في تصريحات لصحيفة "الشارع المغاربي" المحليّة، إن "زيارة الغنوشي إلى قطر تستغرق 48 ساعة"، مؤكدا أنها زيارة خاصة لقضاء شؤون شخصية واجتماعية".