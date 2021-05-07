مسلحون يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية أمريكية

يحتجز مسلحون رهائن داخل مصرف في مدينة سانت كلاود بولاية مينيسوتا الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "مينيسوتا سي بي إس" المحلية، إن الشرطة تتعامل مع الموقف، حيث أرسلت قوات إلى سانت كلاود.
وأضافت أن الشرطة تطالب المارة بتجنب المنطقة، مشيرة إلى عدم وجود أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا.
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