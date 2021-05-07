واشنطن: لا ندرس رفع التجميد عن أموال إيران

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عدم صحة التقارير التي تزعم أنها تدرس رفع التجميد عن أموال إيران.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا صحة للتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة تدرس رفع التجميد عن أموال إيرانية، وأي خطوة للولايات المتحدة تجاه إيران لا بد أن تكون جزءًا من عملية يشارك فيها الطرفان".



وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إلغاء تجميد مليار دولار من الأموال الإيرانية التي يمكن أن تستخدمها البلاد في الإغاثة الإنسانية، وسط مفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال إن المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران أمامها مزيد من الوقت.

وذلك ردا على مزاعم طهران التي أعلنتها مؤخرا عن أن هناك اتفاقًا على رفع بعض العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد الماضي، عن سوليفان قوله في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي": "الإجابة المختصرة هي أنه لا توجد صفقة الآن".

وقال إن الدبلوماسيين الأمريكيين "سيواصلون العمل في ذلك الوقت خلال الأسابيع المقبلة، لمحاولة الوصول إلى عودة متبادلة" للاتفاق النووي في إطار التوجيهات التي وضعها الرئيس جو بايدن.

ولا تتفاوض الولايات المتحدة مباشرة مع إيران في المحادثات التي عقدت في فيينا، لكنها تشارك في المناقشات التي تقودها الأطراف الأخرى في المعاهدة.