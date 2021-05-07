ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
طرح خلال عام 2021، مجموعة من الموديلات الجديدة التي وصفت بأنها ذات تكلفة مبالغ بها مقابل ما تتمتع بها من قدرات.
أعلنت فيات الإيطالية عن طرحها لموديل جديد ضمن فئة SUV، طالبت من عشاقها أن يشاركوا في تسميته عبر موقعها الرسمي.
انضم معرض شيكاغو الدولي للسيارات لقائمة المعارض الناجية من فخ تأجيلات كورونا، وينطلق رسميا يوليو المقبل.
تنصب جهود شركات السيارات العالمية حاليا على تطوير مكيفات هواء تعمل على تنقية الهواء ومنع الجسيمات الضارة من دخول السيارة.
تجذب هواية اقتناء السيارات النادرة وباهظة الثمن العديد من الأغنياء والمشاهير حول العالم، ومنهم من يقتني متحفا خاصا به.
عرف مضمار Nürburgring الألماني كأشهر مضمار لاختبار السيارات في العالم على مستوى السرعة والأداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. 10 وحوش أمريكية وموعد"شيكاغو الدولي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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