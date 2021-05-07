نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال الاستقبال في جدة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ وخصوصًا في الجوانب العسكرية والدفاعية، كما بحثا سُبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







وبحسب وكالة الأنباء السعودية، حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضره من الجانب الباكستاني الوفد المرافق لقائد الجيش.