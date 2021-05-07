الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا اليومية

سجلت الهند الجمعة 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة.
ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، وقفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.
ووصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083. وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.
وأودى الوباء بأكثر من 3.2 مليون شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة أواخر عام 2019، وفق بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بحوالي 580 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 414 ألفا ثم الهند بأكثر من 230 ألفا.
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