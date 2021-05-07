حرصاً على سلامة الموظفين.. النيابة السعودية تعلن شرط دخول مقراتها

اشترطت النيابة العامة السعودية على موظفيها والمراجعين تلقي لقاح كورونا للدخول لمقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر تطبيق القرار بدءًا من بداية الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكدت النيابة أن على موظفيها ومراجعي مقراتها تفعيل تطبيق "توكلنا" وإظهار بيانات حصانة المستخدم من فيروس كورونا، كشرط للدخول إلى مقراتها.

وأهابت بالجميع بالمبادرة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على توفير الوقاية والسلامة للجميع، وسعياً للعودة للحياة الطبيعية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت النيابة العامة: تهيب النيابة العامة بالعموم للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، وتلفت عناية موظفيها ومراجعي مقراتها إلى اشتراط تلقي لقاح كورونا وتفعيل تطبيق «توكلنا» للدخول لمقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وسبق الموعد اعتباراً من بداية الدوام الرسمي بعد عيد الفطر المبارك، نسعى معاً لعودة الحياة لطبيعتها.

تواصل المملكة العربية السعودية تطعيم وتحصين مواطنيها والمقيمين على أرضها بلقاحات فيروس كورونا المستجد.



واقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المقدمة في السعودية، من عشرة ملايين جرعة.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المقدمة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح، حتى الأربعاء الماضي، بلغ 9,867,968 جرعة.