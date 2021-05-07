سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 7 مايو 2021.. مستوى تاريخي

قفز سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، 7 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق السوداء، لمستوى تاريخي.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار، لتتبعه البنوك حيث بلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

سعر الدولار في السودان

وارتفع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 400.21 جنيه للشراء، و402.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 399.27 جنيه للشراء، و 401.27 جنيه للبيع، أمس.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك السودانية.

وقفز سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 408 جنيهات، مقابل نحو 405 جنيه، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

في غضون ذلك رفع المركزي السوداني، سقف المبلغ المسموح به للسفر من 100 دولار إلى 2000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، تشمل أهم الأغراض المسموح بها استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية، واحتياجات العملاء للسفر، والعلاج بالخارج وكذلك الدراسة.

وطبق السودان تعويما جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، تم بمقتضاه تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية إن الحكومة الانتقالية أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 480.20 جنيه للشراء، و482.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 480.09 جنيه للشراء، و 482.49 جنيه للبيع، أمس.

فيما قفز متوسط سعر اليورو الأوروبي، في السوق السوداء، إلى نحو 484 جنيها، مقابل نحو 480 جنيها، أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 556 جنيه للشراء، و558.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 555.40 جنيه للشراء، و 558.18 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 549 جنيها، مقابل نحو 545 جنيها، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 106.77 جنيه للشراء، و 107.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 106.48جنيه للشراء، و 107.01 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد متوسط العملة السعودية، في السوق السوداء، إلى نحو 108 جنيهات، مقابل نحو 107 جنيهات، أمس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 108.96 جنيه للشراء، و 109.51 جنيه للبيع، مقابل نحو 108.71 جنيه للشراء، و 109.25 جنيه للبيع، أمس.

فيما زادت العملة الإماراتية، لدى السوق السوداء، إلى نحو 109 جنيهات، مقابل نحو 108 جنيهات.

وقفز سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1321.27 جنيه للشراء، و 1327.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 1319.06 جنيه للشراء، و 1325.65 جنيه للبيع، أمس.