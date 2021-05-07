إسرائيل تعلن "تحييد" 3 فلسطينيين بزعم استهدافهم قاعدة أمنية

أعلنت إسرائيل، الجمعة، "تحييد" 3 فلسطينيين قالت إنهم أطلقوا النار على قاعدة لشرطة حرس الحدود شمالي الضفة الغربية.

وفي بيان، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 فلسطينيين وصلوا إلى قاعدة لشرطة حرس الحدود في بلدة سالم شمالي الضفة الغربية، وأطلقوا النار على بوابة القاعدة.

وأضاف البيان أن شرطة حرس الحدود وجندي إسرائيلي أطلقوا النار على الفلسطينيين الثلاثة و"تم تحييدهم".

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مهاجمين فلسطينين اثنين خلال المحاولة.

ولم يصدر بعد أي بيان فلسطيني حول الموضوع.



والإثنين الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد للمزيد من العمليات الهجومية الفلسطينية بالضفة الغربية في الأيام القادمة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش الإسرائيلي تقرر تعزيز قوات فرقة الضفة الغربية بقوات مقاتلة".

وجاء الإعلان الإسرائيلي عقب إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار بالضفة الغربية ومقتل فلسطينية لوحت لجنود إسرائيليين جنوبي الضفة الغربية، والكشف عن عبوة ناسفة في وسط الضفة أيضا.



وبالتزامن مع التطورات، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.