استئناف مباحثات فيينا.. محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

استأنف دبلوماسيون معنيون بالاتفاق النووي الإيراني بفيينا، الجمعة، مباحثاتهم سعيا إلى إنقاذ الاتفاق بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق -وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا- جولتها الرابعة من المباحثات في فندق فخم في العاصمة النمساوية بعد توقف لأيام بحسب الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.



وتهدف هذه المباحثات إلى إحياء كلي لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، فيما يريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددا إلى هذا الاتفاق.

والخميس عشيّة استئناف المفاوضات في فيينا، قال مسؤول أمريكي رفيع، إن إنقاذ الاتفاق "ممكن" في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في إيران في يونيو/حزيران شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك، فيما أكد دبلوماسيون هذا الاحتمال.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل/نيسان في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيين لرفع العقوبات التي فرضها ترامب والتزام طهران مجددا بتعهداتها النووية والتي تخلت عنها، ردا على "الضغوط القصوى" الأمريكية.

مؤخرا، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران أمامها مزيد من الوقت.

التصريحات الأمريكية جاءت لتكذب تصريحات طهران والتي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن هناك اتفاقًا على رفع بعض العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن سوليفان قوله في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي": "الإجابة المختصرة هي أنه لا توجد صفقة الآن".

وقال إن الدبلوماسيين الأمريكيين "سيواصلون العمل في ذلك الوقت خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة الوصول إلى عودة متبادلة" للاتفاق النووي في إطار التوجيهات التي وضعها الرئيس جو بايدن.

ولا تتفاوض الولايات المتحدة مباشرة مع إيران في المحادثات التي عقدت في فيينا، لكنها تشارك في المناقشات التي تقودها الأطراف الأخرى في المعاهدة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك "اتفاقا قائما" لرفع العقوبات عن "معظم الأفراد" وعن صناعات الطاقة والسيارات والمالية والتأمين والموانئ الإيرانية.

وعلى النقيض من ذلك، قال مسؤول أوروبي إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق.