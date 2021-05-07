أمير الكويت وملك المغرب.. رسائل متبادلة تبرز علاقات البلدين التاريخية

تبادل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رسائل تعبر عن علاقات البلدين التاريخية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير مولاي رشيد، الجمعة، بالرباط، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.



وخلال هذا اللقاء تسلم شقيق العاهل المغربي رسالة من أمير الكويت، يؤكد فيها على الوشائج التاريخية بين البلدين.



وحضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت بالمغرب عبد اللطيف علي عبد الله صالح اليحيا، ومدير شؤون مكتب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وينتظر أن يعقد وزيرا خارجية المغرب والكويت خلال الساعات القليلة المقبلة مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن مخرجات هذه الزيارة.