لقاح كورونا الصيني سينوفارم.. ماذا قالت منظمة الصحة العالمية؟

منحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، موافقة طارئة للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا والمصنوع في بكين، وفق المدير العام للمنظمة.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.



وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضا أسترازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي "بعد ظهر اليوم أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الذي تنتجه بكين، ما يجعله سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة".





وأضاف "مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية للتحصين أو +سايج+ راجعت البيانات المتوافرة وأوصت بحصر استخدام اللقاح للبالغين ما فوق 18 عاما على جرعتين".

وتمهد مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ الطريق أمام اللقاحات لنيل موافقات سريعة لاستيرادها وتوزيعها من دول العالم، خاصة تلك التي ليس لديها هيئات تنظيمية خاصة بها بمعايير دولية.

وإدراج لقاح على قائمة الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية إشارة للجهات الوطنية المختصة إلى أن المنتج آمن وفعال ويحظى بجودة كبيرة.

كما أنه يتيح للقاح الانضمام إلى مبادرة كوفاكس العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات بين الدول، خاصة الفقيرة منها.



ويستخدم لقاح سينوفارم حاليا في 42 دولة، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد أسترازينيكا (166) وفايزر (94) وموديرنا (46)، وفق إحصاء لفرانس برس.

والى جانب الصين يستخدم سينوفارم في مصر والإمارات والجزائر والكاميرون والمجر والعراق وإيران وباكستان والبيرو وصربيا وسيشيل وغيرها من الدول.





وهناك مجموعة أخرى من اللقاحات تنتظر الحصول على تراخيص من المنظمة للاستخدام الطارئ، بينها لقاح صيني ثان تنتجه سينوفارم في مدينة ووهان، المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة.

كما يتوقع أن يتم اتخاذ قرار في غضون أيام بشأن لقاح سينوفاك الصيني المصنوع في الصين أيضا والمستخدم في 22 دولة.

أما لقاح "سبوتنيك في" الروسي فلا يزال على قائمة الانتظار.

وكانت شركة "سينوفارم" الصينية قد أعلنت فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة.

وقال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يانج شياو مينج، إن فعالية اللقاح الذي طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية أظهر نتائج أولية جيدة ضد السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن يانج قوله إن التجارب السريرية أظهرت أن الجرعات التي تلقاها المتطوعون بين فاصل زمني لثلاثة أو 4 أسابيع كانت الأكثر فعالية.

ونوه إلى أن مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يمكنها إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح في عام 2021.

