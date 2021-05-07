مباحثات إماراتية تشادية رفيعة المستوى في إنجامينا

أجرى الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومحمد إدريس، رئيس المجلس العسكري التشادي، مباحثات رفيعة المستوى في إنجامينا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ شخبوط بن نهيان وإدريس في القصر الجمهوري في العاصمة التشادية إنجامينا، الجمعة.

ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة الرئيس التشادي الراحل إدريس دیبي.

جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات التطورات على الساحة التشادية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعبر الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان عن بالغ أسفه لفقدان قائد شجاع وحكيم ومؤثر في منطقة الساحل الأفريقي مثل الراحل إدريس ديبي.

كما عبر عن تمنياته لجمهورية تشاد بالمزيد من الأمن والاستقرار والسلام، وللرئيس محمد ديبي التوفيق في مهامه.

وأكد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية تشاد، وأن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الشراكة القائمة، وبمساندة تشاد ودعمها في جهود تحقيق الاستقرار والازدهار.

والشهر الماضي، توفى إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها في معارك مع المتمردين في تشاد، وخلفه مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد ديبي.