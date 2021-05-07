أسعار الذهب في العراق مساء اليوم الجمعة 7 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء اليوم الجمعة 7 مايو 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 86 ألفا و106 دنانير (58.92 دولار).



فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 22 إلى نحو 78 ألفا و931 دينارا (54.01 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم الجمعة، نحو 75 ألفا و345 دينارا (51.55 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فسجل نحو 64 ألفا و581 دينارا (44.19 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 50 ألفا و229 دينارا (34.37 دولار).

فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق، إلى نحو 43 ألفا و53 دينارا (29.46 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وقفز سعر أوقية الذهب في العراق مساء اليوم الجمعة، إلى نحو 2 مليون و677 ألفا و906 دنانير ( 1832 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 602 ألف و759 دينار (412.42 دولار).

السعر العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير/شباط.

والمعدن مرتفع بنحو 3% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار.