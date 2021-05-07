وزير الخارجية الكويتي بالمغرب: علاقاتنا تاريخية

أشاد وزير الخارجية الكويتي بالعلاقات التاريخية التي تربط بلاده بالمغرب، مؤكدا أن المباحثات ستتناول القضايا المشتركة.

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، خلال مؤتمر بالعاصمة المغربية الرباط، إننا سنناقش مع المغرب الكثير من القضايا التي تهم البلدين، من بينها الاستعدادات للجنة المشتركة التي ستنعقد العام الجاري في المغرب.



وأضاف أن المباحثات ستتضمن تنسيق التعاون مع المغرب في مكافحة فيروس كورونا، مشيدا في الوقت نفسه بالمواقف المغربية المشرفة والتاريخية تجاه الكويت.

وفي وقت سابق، تبادل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رسائل تعبر عن علاقات البلدين التاريخية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير مولاي رشيد، بالرباط، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وخلال هذا اللقاء تسلم شقيق العاهل المغربي رسالة من أمير الكويت، يؤكد فيها على الوشائج التاريخية بين البلدين.