قمة بوتين وبايدن.. تردد روسي وتفاؤل أمريكي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتخذ قرارها بعد بصدد تنظيم قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على إجراء اللقاء: "لا نزال ندرس الوضع وما يحيط بتنظيم هذه القمة".



يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي توقع خلالها لقاء الرئيس الروسي قريبا، رغم التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وقال بايدن خلال تصريحات صحفية إنني أرغب في لقاء بوتين رغم التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك "لا يؤثر على رغبته في عقد اجتماع مباشر".

وردا على سؤال عما إذا كان سيجتمع مع بوتين في يونيو/حزيران قال بايدن: "أثق بأننا سنتمكن من عمل ذلك، ليس لدينا أي وقت أو مكان محدد. نعمل على ذلك".

وقالت الولايات المتحدة إنها تدعم أوكرانيا وسط ما وصفه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع بحشد موسكو "الطائش" للقوات.

ويود بايدن ومستشاروه إضافة قمة مع بوتين في بلد ثالث عندما يكون الرئيس الأمريكي في أوروبا في منتصف يونيو/ حزيران لحضور اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا والمحادثات مع شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، أجرى رئيسا البلدين اتصالا هاتفيا كان الثاني منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وبحث بوتين وبايدن العلاقات بين بلديهما وجملة من القضايا الدولية، وأوضح البيت الأبيض أن بايدن عرض على نظيره الروسي عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.