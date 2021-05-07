أفخم يخوت العالم.. "بيزوس" يدخل لعبة السفن العملاقة

يظل "عالم اليخوت" الفاخرة والفارهة بأسراره وكواليسه، أهم الخيارات المفضلة لأصحاب المليارات حول العالم.

فلا يرتبط اسم شخص في العالم بلقب "ملياردير"، إلا وتجده يمتلك يختا للاستخدام في سفرياته ورحلاته السياحية الخاصة، فاليخوت تعد مملكة أسرار المليارديرات.

الغريب في الأمر أن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، لم يدخل هذا العالم حتى الآن، ولكنه قرر مؤخرا أن يصبح أحد ملاك اليخوت، ويدخل السباق، حيث يتباهى الأثرياء بما يمتلكونه من يخوت.

وكعادته، يريد بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أن يكون متميزا مثلما هو الحال في كل تفاصيل حياته، فقد قرر أن يدخل اللعبة من أوسع أبوابها، وأن يكون يخته الأفخم والأضخم على مستوى العالم.

ووفقا لـ"بلومبرج بيزنس ويك"، ستتولى شركة (Oceanco) الهولندية لبناء السفن، مسؤولية تصميم وبناء اليخت الفاخر، الذي سيبلغ طوله 127 مترا.

ورغم أن البيانات المتوافرة عن اليخت ضئيلة جدا، فإنه وفقا للمعلومات المتاحة سيتكون من 3 صواري، وسيكون أفضل اليخوت الشراعية الموجودة في العالم.

الظهور المتأخر للملياردير الأمريكي في مملكة اليخوت، لم يمنعه من التوجه نحو تملك يخت ثان بجوار اليخت الضخم.

واليخت الثاني سيكون أصغر حجما من اليخت الأول، وأبرز مواصفاته تتمثل في وجود مهبط للطائرات الهليكوبتر.

بيزوس المغرم بالسفر باليخوت، خرجت حوله شائعات عن امتلاكه مجموعة يخوت، إلا أن هذه المعلومات نفتها شركة أمازون.

الشائعة الأولى، كانت في عام 2019، والتي أشارت إلى أن بيزوس يمتلك اليخت (Flying Fox) الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار.

لم تكن هذه هي الشائعة الوحيدة، خاصة بعد أن شوهد بيزوس في رحلات على متن يخوت أخرى، أحدها مملوك لديفيد جيفين قطب الترفيه.

كما شوهد أيضا على متن يخت مملوك لمصممة الأزياء ديان فون فورستنبرج.

وفي فبراير/شباط 2020، نفت الشركة الهولندية "سينوت" شراء الملياردير الأمريكي بيل جيتس يختها الفاخر "أكوا"، الذي يعمل بالهيدروجين السائل، بعد تقارير تحدثت عن حصوله عليه مقابل 650 مليون دولار.

وقالت شركة "سينوت"، في بيان لها، إن مزاعم شراء جيتس (64 عاما) لليخت "مغلوطة"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا لمؤشر بلومبرج لأثرياء العالم، تبلغ ثورة جيف بيزوس نحو 193 مليار دولار.