عطلة سياحية فريدة بـ"جزيرة النساء".. تبدأ في يونيو

لم تتخيل سيدة الأعمال كريستينا روث، أن تحظى فكرتها السياحية المختلفة بهذا الاهتمام خلال الأربع سنوات الماضية.

الفكرة ببساطة تعتمد على وجود شاطئ للنساء، يتيح للمرأة قضاء إجازة بعيدا عن عالم الرجال، بداية من شهر يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب من كل عام.

كيف جاءت الفكرة؟

بعد تعرضها للتحرش أثناء قضاء إجازتها على أحد شواطئ كاليفورنيا، قررت كريستينا روث، أن تخوض تجربة مختلفة من خلال جزيرة مخصصة للسيدات، لقضاء إجازة تعيش فيها المرأة بحرية تامة بعيدا عن مضايقا بعض المتطفلين.

خطوة جريئة اتخذتها كريستينا، حيث باعت شركتها للاستشارات والتي تربح الملايين سنويا، لتشتري جزيرة في فنلندا، من أجل هذا الغرض.





التجربة رغم أنها لاقت إعجاب الكثيرين، إلا أنها تعرضت للانتقاد من قبل البعض، كونها تتسم بالعنصرية وتفرق بين السيدات الأغنياء ومحدودي الدخل.

متى بدأ التنفيذ؟

في عام 2017، بدأت كريستينا روث في تنفيذ مشروعها السياحي، واشترت جزيرة مساحتها نحو 9 فدادين في فنلندا بالقرب من ساحل بحر البلطيق.





بعد أن انتهت كريستينا من تجهيز الجزيرة السياحية التي أطلقت عليها اسم (super she)، بدأت في استقبال الزوار، لتصبح الجزيرة أول مكان في العالم يستضيف النساء فقط بدون رجال.

تجربة كريستينا بدأت بعدد صغير من الكبائن، حيث يمكن للجزيرة استقبال 10 سيدات فقط، إلا أنها توسعت بعد ذلك حيث يمكنها استقبال 120 سيدة في العام.

هل هي متاحة للجميع؟

رغم الإقبال الكبير من جميع أنحاء العالم من السيدات الأغنياء، إلا أن ضيوف جزيرة (super she) يتم اختيارهن بعناية ودقة كبيرة من قبل كريستينا روث صاحبة الجزيرة.





فلا تستطيع أي سيدة زيارة الجزيرة، إلا بعد انضمامها لجميعة (super she)، والتي تضم في عضويتها حتى الآن أكثر من 6 آلاف عضوة.

وحتى تحصل السيدة على عطلة في الجزيرة، عليها أن تتقدم بطلب من خلال الجمعية، وبعدها تقرر كريستينا اختيار 120 من المتقدمات.

ما هي أشهر الزيارة؟

المشكلة في الجزيرة أنها ليست متاحة طوال العام، بسبب الظروف والأحوال الجوية، فهي متاحة لقضاء العطلات لمدة 12 أسبوعا فقط في العام.





وتبدأ الجزيرة في استقبال العطلات بداية من شهر يونيو/حزيران، وحتى نهاية شهر أغسطس/آب.

قضاء الإجازة في هذه الجزيرة ليس متاحا للجميع، فهي مكلفة جدا، حيث تتراوح التكلفة بين 3500 و7 آلاف دولار، لسريرين بغرفة مشتركة في مقصورة بها 4 أفراد.