ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. علقت منصّة تويتر هذا الأسبوع حسابات عدة، يبدو أن هدفها إعادة نشر رسائل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أعلنت جوجل عن بعض الميزات المحسنة للعائلات بالنسبة لمساعدها الصوتي Google Assistant. كشفت تفاصيل محاكمة أبل و Epic Games، عن عدم تحقيق منصات إكس بوكس أية مكاسب لمايكروسوفت لذلك ستبيعها بخسارة. قدمت تويتر أداة جديدة تحمل اسم "تيب جار" (علبة الإكراميات) تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. إكرامية تويتر ومحاكمة أبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.