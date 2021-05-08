الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث

سجلت الهند اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف
لليوم الثالث على التوالي.
وسجلت الهند 401 ألف و326 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 21 مليونا و886 ألفا و611 إصابة.
كما سجلت البلاد 4194 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 238 ألفا و265.
وأودى الوباء بأكثر من 3.2 مليون شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة أواخر عام 2019، وفق بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.
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