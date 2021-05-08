مقتل 3 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي

قتل 3 عسكريين ماليين وأصيب 6 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم في مقاطعة هومبوري وسط البلاد.
وقال مسؤول في شرطة موبتي عاصمة مقاطعة هومبوري طالباً عدم نشر اسمه إنّ القافلة العسكرية كانت عائدة إلى المعسكر بعد قيامها بمهمة تزود بإمدادات حين انفجرت عبوة ناسفة منزلية الصنع ممّا ألحق أضراراً بالغة بالآلية التي كانت تتقدم القافلة.
وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة ستّة آخرين بجروح.
من جهته قال الجيش المالي في بيان إن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى تمّ إخلاؤهم إلى مدينة غاو في شمال البلاد بمساعدة قوة برخان العسكرية الفرنسية.
ويشهد وسط مالي منذ سنوات أعمال عنف واسعة النطاق تنفّذها في هومبوري خصوصاً "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التنظيم الموالي لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تنظيمات جهادية منافسة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.
والعبوات الناسفة هي أحد الأسلحة المفضّلة للإرهابيين ضدّ القوات المالية والأجنبية، وقد تكبّدت هذه القوات خسائر بشرية ومادية كبيرة من جرّاء هذه المتفجّرات.
وفي 15 أبريل/نيسان، أسفر انفجار عبوة مماثلة في وسط مالي عن مقتل اثنين من عناصر كتيبة تشادية تعمل في عداد قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهابيين (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد).
وبالإضافة إلى الخسائر العسكرية تتسبّب هذه العبوّات بوقوع العديد من الضحايا المدنيين.
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