سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8 مايو 2021

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت، 8 مايو 2021، في تعاملات محدودة بماكينات الصراف الآلي و شركات للصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.



والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في أغلب البنوك ،الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي، القاهرة، والمصري للتنمية، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، عودة، البركة، الأهلي المتحد، المشرق، قناة السويس.

بينما استقر السعر في بنكي الأهلي المصري، ومصر( أكبر بنكين حكوميين)، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أدوات الدين

وحافظت مصر على جاذبيتها كمركز للاستثمارات الدولارية الراغبة في فائدة جيدة خلال حقبة جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات.

ومرد هذه الجاذبية التي تتميز بها مصر، أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين والتي تفوق 8%.

ويضع هذا السعر مصر ضمن الأعلى عالميا في الأسواق الناشئة، وقد تم الحفاظ على الفائدة ضمن خطة البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لتثبيت تنافسية السوق.

اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري،عند 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو21.75 جنيه للشراء، و21.90 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم السبت، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط الدينار الكويتي عند 51.74 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.