تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 8 مايو 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 8 مايو 2021، في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى 18.74 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.



أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.80 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، في بنك مصر.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفيفا إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار، على شاشات البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.75 جنيه للشراء، و21.90 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم السبت، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، عند نحو 51.74 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.