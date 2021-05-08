فحص الحمض النووي.. مصر تطبق إجراءات جديدة للوافدين بالمنافذ

أعلنت مصر، السبت، عن تطبيق إجراءات احترازية إضافية ضد فيروس كورونا بالحجر الصحي للوافدين بجميع منافذ دخول البلاد.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذلك يأتي بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

وقالت وزارة الصحة، في بيان: سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية).

وأوضحت: "تتضمن تلك الإجراءات فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم".

‏وأضافت الوزارة: "فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط".

كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

وقررت مصر يوم الخميس الماضي غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، مبكرا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجري تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية.

ونفت السلطات الصحية في مصر رصد سلالة كورونا القادمة من الهند في البلاد.

وأكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن هناك إجراءات استثنائية ووقائية لتجنب دخول سلالة فيروس كورونا القادمة من الهند، وتحديدا في المطارات المصرية ومتابعة رحلات الذهاب والعودة من الهند وإليها.