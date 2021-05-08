مقتل 15 شخصا في انفجار غربي العاصمة الأفغانية كابول

قتل 25 شخصا وأصيب العشرات في انفجار وقع بالقرب من مدرسة غربي العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت.
وتحدثت تقارير عن 3 انفجارات متتالية، بالقرب من مدرسة تقع في منطقة "داشتي بارشي" وهي منطقة مأهولة بالشيعة الهزارة بالعاصمة.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص ملقين على الأرض، فيما لم يتضح على الفور سبب الانفجار.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية أفغانية إن 3 صواريخ سقطت بالقرب من المدرسة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.
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