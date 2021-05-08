خبير يحذر من زيادة أعداد البريطانيين بالتنظيمات الإرهابية

حذر الخبير البريطاني في مكافحة الإرهاب ليام دافي، السبت، من انضمام بريطانيين إلى تنظيمات إرهابية في المستقبل.
وخلال السنوات الماضية، انضم نحو 900 بريطاني إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، قبل أن تسحق خلافته المزعومة إثر ضربات تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
لكن ليام دافي، المسشار الاستراتيجي لمشروع مكافحة التطرف (CEP)، قال إنه سيكون من "الحماقة" ادعاء أن هذا لن يحدث مجددًا.
وفي حديث لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، حذر دافي من أن "البريطانيين قد ينضمون للمتطرفين بمناطق الصراعات في المستقبل".
وأوضح الخبير البريطاني: "لا أرى سببًا يمنعنا من رؤية مقاتلين أجانب يذهبون من بريطانيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، للانضمام لتنظيمات إرهابية مجددًا.. لن أقول إن هذا بالتأكيد سيحدث، ليس لدينا أدنى فكرة".
وأضاف أن "كل صراع طال المسلمين السنة يعطي القاعدة أو داعش والجماعات الإرهابية الرواية التي يحتاجونها حول تعرضهم للهجوم والقمع".
وأشار دافي إلى أن المتطرفين البريطانيين كانوا يسافرون للانضمام إلى الجماعات الأصولية بمناطق الحروب على مدار عقود.
ومضى قائلا: "على مدار حوالي 30 عامًا، كان هناك مقاتلون أجانب يسافرون إلى مناطق النزاع بالخارج، مثل: البوسنة، والشيشان، والصومال"، مضيفا "في السنوات الأولى لحرب العراق أيضًا ذهب كثير من الأوروبيين إلى هناك وقاتلوا".
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