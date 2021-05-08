واشنطن بوست: إدارة ترامب حصلت سرا على سجلات هاتفية لمراسلين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حصلت سرا على السجلات الهاتفية لثلاثة من مراسليها.

وكان المراسلون الثلاثة يغطون التحقيق الفيدرالي بشأن الصلات بين روسيا والحملة الانتخابية لترامب عام 2016، وقت الحصول على سجلاتهم الهاتفية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الوزارة "أرسلت خطابات بتاريخ 3 مايو/أيار إلى مراسلي الصحيفة، وهم: إلين ناكاشيما، وجريج ميلر، والمراسل السابق للصحيفة آدم إنتوس، لإبلاغهم بأنه بموجب الإجراءات القانونية تلقت وزارة العدل مجموعة سجلات مرتبطة بأرقام الهاتف عن الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 31 يوليو/تموز من عام 2017".

وأضافت الصحيفة أن الوزارة "حصلت على تلك السجلات بسبب تغطيتهم عام 2017 للتحقيق حول دور روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

وكانت وكالات الاستخبارات والخبراء المستقلون وجهوا أصابع الاتهام مرارًا للجهود الروسية للتدخل في التصويت في انتخابات 2016، رغم محاولة ترامب نفسه محاربة تلك الاستنتاجات.

وكثيرًا ما تعرضت الصحيفة ومراسلوها لهجمات ترامب، إلى جانب وسائل إعلامية أخرى أثارت استياءه بسبب الأخبار حول إدارته.

ووصفت "واشنطن بوست"، الجمعة، الخطوة التي قامت بها وزارة العدل بحق مراسليها بـ"النادرة"، مشيرة إلى أن هذا النوع من الجهود يتطلب تصديق وزير العدل.

وأكد متحدث باسم الوزارة للصحيفة أن الموافقة وصلت عام 2020. وكان وزير العدل والمدعي العام الأمريكي لمعظم هذا العام هو ويليام بار.

وأوضح مارك ريموندي، المتحدث باسم وزارة العدل، لـ"واشنطن بوست"، أنه "في حين أن هذا أمر نادر، تتبع الوزارة الإجراءات المعمول بها بسياسات التوجيهات الإرشادية للإعلام في أي إجراء قانوني للحصول على سجلات هاتفية وسجلات البريد الإلكتروني من الأعضاء العاملين بالإعلام في إطار تحقيق جنائي".

لكن هذا الأمر يتسبب في صدام جديد بين الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الإخبارية والمطالبين بحرية الصحافة، الذين يعتبرون مصادرة سجلات المراسلين بمثابة اقتحام لنشاط جمع الأخبار الذي يحميه الدستور، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



ونادرًا ما وقعت أحداث مشابهة خلال العقد الماضي، بما في ذلك مصادرة سجلات هاتف مراسلين بـ"أسوشيتد برس"، بسبب قصة في عام 2012 كشفت مخطط تفجير تم إحباطه.

وطبقا للوكالة، يفترض أن الهدف من هذا الإجراء هو تحديد هوية مصادر المرسلين بالقصص المتعلقة بالأمن القومي.