"البيت الأبيض" يحاول الحد من تجاوب بايدن مع الصحفيين

أقرت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن فريق الرئيس جو بايدن يحاول الحد من تجاوب الأخير مع الصحفيين، في خطوة ظهرت بواقعة حديثة.

وكان الرئيس الأمريكي يتلقى سؤاله الرابع من أحد المراسلين بعد خطابه حول جائحة "كوفيد-19"، الأسبوع الماضي عندما اعتذر للصحفيين فجأة عن تلقي الأسئلة.

ووفق صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، فإن بايدن قال للصحفيين في هذه الواقعة: "أنا آسف. هذا آخر سؤال سأستقبله. سأواجه مشكلة حقًا".

وفي محاولة لايضاح ملابسات هذا الموقف، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين بساكي، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية إن "مكتب الاتصالات في الرئاسة الأمريكية يستاء من رغبة بايدن الدائمة في التواصل مع المراسلين الذين يصرخون بالأسئلة بمجرد الظهور العلني للرئيس".

وأضافت بساكي: "هذا ليس شيئا نوصي به. في الحقيقة، نقول له في كثير من الأحيان لا تتلقى أي أسئلة".

لكنها أشارت إلى أنه "سيفعل ما يريد فعله؛ لأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وتحدث بساكي عن "جهود مبذولة" للحفاظ على رسالة رئيس يحب التفاعل مع الناس، ومن بينهم الصحفيين، مضيفة "هذا يعني التركيز على المسائل التي يريد البيت الأبيض التحدث عنها، لا سيما الجهود المتعلقة بوقف الجائحة وإعادة الاقتصاد لمساره، والابتعاد عن القضايا الجدلية مثل زيادة أعداد المهاجرين على الحدود".