في 3 هجمات .. 7 قتلى من الشرطة النيجيرية

قتل 7 من عناصر الشرطة النيجيرية، السبت، في 3 هجمات منفصلة، استهدفت ولاية ريفرز الغنية بالنفط في جنوب البلاد.

والجمعة، أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 10 أشخاص بينهم شرطيان وخطف عدة طلاب في جنوب شرق البلاد.



وقال المتحدث باسم شرطة الولاية نامدي أوموني، في بيان اليوم السبت، إن مسلحين يستقلون مركبتين هاجموا نقطة تفتيش على جسر تشوبا، ما أسفر عن مقتل شرطيين".

ولفت إلى أن المجموعة المسلحة نفسها هاجمت مركز الشرطة في روموجي، في اعتداء قضى على إثره شرطيان.

وأضاف أوموني أن اثنين من المهاجمين أصيبا بجروح خطيرة وتوفيا على الفور، فيما قتل 3 شرطيين في اعتداء ثالث على مركز شرطة إلمغبو.

وشدد المتحدث باسم الشرطة على أنّه تم تشديد الأمن في جميع أقسام شرطة الولاية.

ويشهد جنوب شرق نيجيريا تصاعداً للاعتداءات على القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وتنسب السلطات المسؤولية عنها إلى ناشطين انفصاليين.