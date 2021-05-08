انفجار عبوة ناسفة قرب القصر البلدي في حلب السورية

سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة حلب، مساء السبت، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون قرب مبنى القصر البلدي في مدينة حلب، مما أسفر عن أضرار مادية فقط.

يأتي هذا فيما رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، سقوط عدة قذائف مدفعية على مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، مصدرها قوات النظام المتمركزة على أطراف المدينة، مما أدى إلى استشهاد مواطنة وطفل، وإصابة 5 مدنيين آخرين، من بينهم نساء وأطفال.

