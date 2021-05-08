مصر بقائمة "النخبة".. أبرز دلالات صفقة الـ"رافال"

كشفت مجلة متخصصة بشؤون السلاح والعتاد بالعالم، عن أن نجاح مصر في شراء الـ"رافال" بجانب أسحلة متقدمة جعلها تنضم لقائمة "النخبة".

وقالت مجلة "ميلتاري واتش"، إن صفقة "رافال" الجديدة تمثل رابع عقد مصري كبير لشراء المقاتلات الجديدة منذ 2013، حيث توجهت مصر لتنويع مصادر شراء الأسلحة، مشيرة إلى أن العقود الأخرى للمقاتلات الجديدة لشراء 46 مقاتلة روسية من طراز "ميغ 29 أم" متوسطة الوزن، وعقد آخر لشراء 24 مقاتلة من نوع رافال خفيفة الوزن.



بالإضافة لعقد آخر وقع في 2018 لشراء 26 مقاتلة من طراز "سو 35" من الوزن الثقيل، والتي تعد حاليا من فئة "النخبة" بحسب توصيف المجلة.

وعن تفاصيل الصفقة التي عقدتها مصر مع فرنسا لشراء مقاتلات "رافال" الفرنسية، قالت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة في الشؤون العسكرية، إن مصر قامت بتنفيذ مناورة في المفاوضات، حيث أطالت أمد المفاوضات بهدف الوصول لأفضل صيغة عقدية ممكنة مع الجانب الفرنسي.

وكشفت الصحيفة عن حصول مصر على عقد شراء مثالي، حيث سيحصل الجانب المصري على 30 مقاتلة بموجب صفقة بقيمة 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار) ، يتم تمويلها من خلال قرض سيتم إعادة سداده على مدى 10 سنوات على الأقل.

ويأتي الإعلان بعد سنوات من المحادثات حول متابعة محتملة لصفقة تم توقيعها في فبراير 2015، طال أمد المفاوضات، حيث درست مصر البدائل المتاحة بشكل دقيق بسبب ما وصفته المجلة بـ"عدم المرونة الفرنسية بشأن سعر المقاتلات".





وبحسب مصادر فإن المقاتلات ستأتي بمتوسط تكلفة 150 مليون دولار لكل منهما، بعكس الصفة التي حصل عليها الجانب الهندي لشراء 36 مقاتلة، حيث بلغ سعر المقاتلة الواحدة المقدمة للهند حوالي 217 مليون دولار لكل طائرة، أي 45% أكثر من القيمة التي سيدفعها الجانب المصري، الأمر الذي يكشف عن نجاح تفاوضي مصري كبير.

وقال تقرير لصحيفة "لاتريبون" الفرنسية، إن العقد الذي وقعته مصر مع فرنسا لشراء مقاتلات "رافال"، قد يخفي وراءه طلبات عسكرية أخرى، تتضمن سلاحا مهما جدا في حالة الحرب خارج أراضي مصر.

ولكن الصحيفة ذكرت أنه خلف عقد "الرافال" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، أو حتى في يوليو/ تموز بالنسبة لمصر، قد يتم الإعلان عن عقود أخرى قريبا، على غرار شراء القاهرة لقمر صناعي وطائرتي تزويد بالوقود من طراز MRTT وأنظمة رادار بعيدة المدى.

وتعد طائرة "MRTT" من "ناقلات الجيل الجديد متعددة المهام الأكثر قدرة"، كما توصف على موقع شركة "إيرباص" للدفاع، فقد "أثبتت كفاءتها في أرض المعركة، وتتمتع بقدرات فريدة متعددة الأدوار".

ويعني حصول مصر على طائرات مخصصة للتزود بالوقود جواً، زيادة المدى الذي تستطيع أن تصل إليه طائراتها المقاتلة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ عمليات خارج أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع المصرية توقيع عقد مع فرنسا لتوريد 30 طائرة من طراز رافال، على أن يتم تمويل العقد من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وقالت وزارة الدفاع المصرية، إنه "وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".