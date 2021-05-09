"الاختيار 2".. لقطات توثق غدر الإرهاب بمجزرة مسجد الروضة بمصر

"لماذا يقتلون المصلين".. بهذه الكلمات عبر أحد مشايخ مدينة سيناء المصرية في مسلسل "الاختيار ٢"، عن إحدى أكثر الهجمات دموية في مصر.

وسلطت الحلقة الـ٢٦ من المسلسل المصري " الاختيار2" الضوء علي هجوم إرهابي استهدف مسجدا بمدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، والذي عرف إعلاميا بـ"هجوم مسجد الروضة" والذي خلف 235 شهيدا و130 مصابا.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر 2017، عندما استهدف الإرهاب الغاشم، المصلين لحظة دخولهم إلى صلاة الجمعة، بعبوة ناسفة، ليسقط معها العشرات فيما حاول بقية المصليين الفرار، لكن كان في انتظارهم سيارات دفع رباعي استقلتها مجموعة إرهابية أخرى حيثوا فتحوا نيران الكلاشنكوف على المصلين.





وفي مشاهد حقيقية، عرض المسلسل بداية الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين، مصحوبا بتقرير تلفزيوني، قال إنه "أكثر من 300 ضحية بينهم نحو 235 شهيدا هي الحصيلة غير النهائية للمجزرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في هجوم استهدف قرية الروضة الواقع شرقي مدينة بئر العبد غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء"

وأضاف التقرير: "هذا هو الإرهاب أي إن كان أدواته أي إن كان تبريراته الفكرية أو الدينية".





وفي مشهد آخر مدته أقل من 3 دقائق، دار حوار بين بطل المسلسل المقدم زكريا يونس والذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز وبين أحد مشايخ سيناء الذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي، روى فيه الأخير تفاصيل الهجوم الأعنف في تاريخ الإرهاب الدموي للجمعات المتطرفة منذ بدء نشاطهم في مصر قبل 4 عقود.

وراويا ما حدث في ذلك اليوم، قال الشيخ السيناوي في بداية المشهد: "سكروا الدرب وولعوا في العربيات (أحرقوا السيارات) عشان محدش ينقل المصابين المستشفى.. متسائلا لماذا يقتلون المصليين؟".

ويقول الشيخ السيناوي أن أحدهم سمع الإرهابيين المنفذين للحادث يتسابقون فيما بينهم عمن قتل منهم أكثر من الآخر؟!! متابعا: "لماذا.. نحن مسلمون وموحدون بالله وعمرنا ما إذينا حد".

ويمضي بشيء من الأسى، مجسدا بشاعة ما حدث في هجوم الروضة، قائلا :" مات أخوي وعمي وابن عمي كلهم ماتوا في يوم واحد"، مضيفا "حقيقة يتجاهلها التكفيريون وهي أن الله خلق الإنسان للعبادة وليس لقتل أخيه الإنسان، وأنه سبحانه وتعالى عندما أمر بالجهاد فكان لقتل البغاة، أما من يقتل الناس العزل وهم يصلون فهو الباغي".

وقبل حلقتين، ركز المسلسل في أحداثة على استهداف الإرهابيين للكنيسة البطرسية في ديسمبر/كانون الأول 2016 خلال الصلاة أيضا، ما تسبب في استشهاد 27 شخصا.

ويعد استهداف دور العبادة واحدة من أبشع الجرائم الدموية التي يستهدف بها الإرهاب المصليين ويكشف بها عن حقيقة فطر التنظيمات المتطرفة التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.



وشهدت حلقة اليوم من المسلسل المصري في بدايتها، تنفيذ الجيش المصري ضربة جوية للثأر لدماء الشهداء في هجوم الواحات بمصر، والذي أوقع نحو 16 عنصر من ضباط وأفراد الشرطة المصرية.





وعرضت الحلقة لقطات حية من عملية رصد الجماعة الإرهابية فى الصحراء الغربية، حيث نجحت في القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية من بينهم القيادي الإرهابي عماد عبد الحميد المكنى بـ"أبو حاتم".





كما عرضت مشاهد حقيقية لإلقاء قوات مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني بمصر، القبض على عنصر إرهابي أجنبي وهو عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري الذي حكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2019.