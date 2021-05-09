الرباعية الدولية: قلق بالغ من احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها

دعت أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مساء السبت، إسرائيل إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف.

وقال مبعوثوا اللجنة الرباعية في بيان مشترك: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية".

وأضافوا، في البيان، الذي تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالوضع القائم في الأماكن المقدسة واحترامه".

وتابعوا: "يتحمل جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض. وفي هذا السياق، كرر مبعوثو الرباعية التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه".

وقد أشار البيان إلى أنه "يراقب مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن كثب الوضع في القدس الشرقية، بما في ذلك في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح".

وقال: "يعرب المبعوثون عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، ولا سيما المواجهات التي وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم الشريف".

وأضاف: "نشعر بالقلق من التصريحات الاستفزازية لبعض الجماعات السياسية، وكذلك إطلاق الصواريخ واستئناف البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، والاعتداءات على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية".

وعبر المبعوثون عن "القلق بالغ بشأن احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، وأعربوا عن معارضتهم للإجراءات الأحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل".