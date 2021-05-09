الصين: أجزاء من حطام الصاروخ التائه قد تسقط بالبحر المتوسط

قال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، الأحد، إن بقايا الصاروخ الصيني (لونج مارش 5 بي) ستدخل الغلاف الجوي في الساعة 10:12 بتوقيت بكين (02:12 بتوقيت جرينتش) بفارق 15 دقيقة بالنقص أو الزيادة.

وأضاف في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن "الموقع المتوقع للحطام على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا".

وتشير الإحداثيات إلى أن بقايا الصاروخ ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط.

ويترقب العالم سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في الفضاء، وسط مخاوف كبيرة من وقوعه في منطقة مأهولة بالسكان.

ووضعت الصين في 29 أبريل/نيسان في المدار أول مكونات محطتها الفضائية المستقبلية بواسطة صاروخ "لونج مارتش 5 بي"، أقوى الصواريخ الصينية.

وحددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

وذكرت "روس كوسموس" على قناتها الرسمية في تطبيق "تيلجرام"، السبت، أن مرحلة الصاروخ Long March 5B الخارجة عن السيطرة (والتي يبلغ وزنها 18 طناً) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد 9 مايو/أيار (11:30 من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

وأشارت الوكالة الفضائية الروسية إلى أن جزءاً من مرحلة الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، لكن بعض مكوناته المقاومة للنيران قد تسقط على سطح الأرض.

وأكدت أنها تواصل متابعة مسار المرحلة الخارجية عن السيطرة، لافتة إلى أنها تفقد بشكل مستمر ارتفاعها المداري.

فيما أفادت التوقعات الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية بأن الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي، السبت، قرابة الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش.

إلا أن هذه التوقعات تترافق مع هامش خطأ كبير يصل إلى 9 ساعات، وينتظر أن تزداد هذه التوقعات دقة مع اقتراب الصاروخ من الغلاف الجوي.

كما أكد مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن توقعاته تشير إلى أن حطام الصاروخ الصيني سيسقط على الأرض الأحد في تمام الساعة السابعة و20 دقيقة بتوقيت جرينيتش مع هامش خطأ 6 ساعات.

وقال المركز في التحديث الثامن عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية لمركز الفلك الدولي: 09 مايو 07:20 جرينتش ± 6 ساعات".

وأضاف: "توقعات وزارة الدفاع الأمريكية: 09 مايو 02:52 جرينتش ± 6 ساعات".