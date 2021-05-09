إصابة امرأتين وطفلة جراء إطلاق نار في "تايمز سكوير"

أصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار وقع، عصر السبت، في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك، دون أن تتّضح دوافع الهجوم.

وقال متحدّث باسم الشرطة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ "إطلاق النار وقع قبيل الساعة (21:00 بتوقيت جرنتش) عند مفترق الطرق بين الجادّة السابعة والشارع 44".

وأضاف أنّ المصابين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في مانهاتن وحياتهم ليست في خطر.

وقالت الشرطة إنّها لم تعتقل أيّ مشتبه به حتّى الآن، مشيرة إلى أنّ "التحقيق ما زال جارياً"، وأنّها ستعقد مؤتمراً صحفياً في المساء لتوضيح الملابسات.

وفي تغريدة على تويتر، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو "لحسن الحظ، فإنّ حالة هؤلاء المارّة الأبرياء مستقرّة".

وأضاف أنّ "الشرطة تطارد مرتكبي هذا العمل العنيف وستسوقهم أمام العدالة. يجب أن يتوقف تدفّق الأسلحة غير الشرعية التي تصل إلى نيويورك".

وقبل تفشّي وباء كوفيد- كانت تايمز سكوير إحدى أبرز الوجهات السياحية في نيويورك، لكنّ هذه الساحة فقدت الكثير من وهجها منذ أغلقت جميع المسارح فيها في آذار/مارس 2020 بسبب القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة.

ووفقاً لتقرير أصدره مؤخراً "تايمز سكوير ألاينس"، رابطة التجّار في الحيّ، فقد سجّلت المنطقة 25 جريمة عنف في الربع الأول من عام 2021 مقابل 17 جريمة في نفس الفترة من عام 2020.

ومن المقرّر أن تبدأ مسارح الحيّ بإعادة فتح أبوابها في 14 سبتمبر/ أيلول، وقد أعلن رئيس بلدية نيويورك مؤخراً أنّه سيطلق اعتباراً من حزيران/يونيو حملة ضخمة لإحياء السياحة في المدينة.

3 جرحى في ميامي هيرالد

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار بعد ظهر يوم السبت في مركز أفينتورا التجاري أدى إلى تشتت المتسوقين للاختباء في المتاجر والفرار من المخارج.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن الشرطة قولها إن مشادة بين مجموعتين من الأشخاص تحولت إلى اشتباك جسدي خارج متجر هوجو بوس في المركز التجاري، وأخرج أحد الأشخاص من مجموعة مسدسا.

وسحب رجل من المجموعة الأخرى مسدسًا آخر وأطلق عدة أعيرة نارية، وفقا لشهود عيان والشرطة.

وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية من إصابات لا تمثل تهديدا على حياتهم.