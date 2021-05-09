هل أصيب إيلون ماسك بمتلازمة أسبرجر حقا؟.. اعترافات ملياردير على الهواء

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال تجربته كمقدم للبرنامج الساخر Saturday Night Live، إنه يعاني من متلازمة أسبرجر.

وأشار ماسك إلى أن "أول مقدم لبرنامج Saturday Night Live مصاب بمتلازمة أسبرجر، أو على الأقل أول مقدم لهذا البرنامج يعترف بذلك".



ولكن من المحتمل جدا ونظرا لطبيعة البرنامج، قد يكون تصريح ماسك هذا، عبارة عن مزحة ولا يجوز أخذه على محمل الجد.

وبلغت ثروة إيلون ماسك مؤخرا نحو 166 مليار دولار، بعد أن تراجعت بنحو 5 مليارات دولار، من جراء انخفاض سعر سهم شركته "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية والمسيرة بدون سائق.





ما هي متلازمة أسبرجر؟

ومتلازمة أسبرجر- هي أحد اضطرابات طيف التوحد، ويظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، وهذه المتلازمة تترافق بوجود ضعف المهارات الحركية.

وسميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

كما أن متلازمة أسبرجر من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج سريع، ومن أعرضها الانطوائية وعدم التفاعل مع الآخرين.

أعراض متلازمة أسبرجر:

المصابون بمتلازمة أسبرجر يعانون من القلق الاجتماعي وعدم فهم ردود الأفعال، والمشاعر وتعابير الوجوه بشكل سليم.

عدم إبداء ردود الفعل الطبيعية تجاه بعض المواقف والميول إلى الانطوائية.

عادة ما يتجه المصابون بمتلازمة أسبرجر إلى الروتين في معظم أمور حياتهم، حيث يعتبر مصدر للراحة النفسية لهم وأي تغيير في الروتين يصيب المريض بالقلق والارتباك الشديد والعصبية الزائدة، حيث نجد المريض يكرر بعض السلوكيات مثل القيام بأمور معينة في الصباح وعدم القدرة على تغييرها.

المريض بمتلازمة أسبرجر يعاني من الصمت الانتقائي والذي يعتبره وسيلة للابتعاد عن الآخرين حيث يقتصر التحدث مع أشخاص معينين فقط دون الآخرين، كما أنه من الممكن أن يلجأ إلى الصمت عند الذهاب إلى أماكن عامة، أو عند الجلوس مع أشخاص يتعامل معهم لأول مرة.

عدم القدرة على فهم الإيماءات والاتصالات غير الشفهية المختلفة من الآخرين.

الحساسية الزائدة تجاه الضوء أو الروائح.

قد يعاني المصاب بمتلازمة أسبرجر بفرط الحركة ونقص في الانتباه.

عدم ملامسة دوت الخليج أو التحديق بشكل مبالغ به.

عدم القدرة على تكوين صداقات.

اضطرابات المزاج والإصابة بالاكتئاب.

الصعوبة في بعض المهارات الحركية مثل الركض أو المشي.