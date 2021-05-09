إعادة انتخاب صادق خان عمدة لندن لفترة ثانية

أعيد انتخاب صادق خان عن حزب العمال البريطاني المعارض لشغل منصب عمدة لندن، السبت، بعد منافسة شرسة مع منافسه.

وذكرت "وكالة بي أيه ميديا البريطانية" أن استطلاعات الرأي كانت قد أشارت إلى أن منافسهُ شون بيلي من المحافظين سيحتل المركز الثاني بفارق كبير في السباق على منصب عمدة المدينة.

وحصل خان على مليون و 206 آلاف و 34 صوتا مقابل 977 ألفا و 601 صوت لبيلي .

وتم انتخاب خان لأول مرة كعمدة للعاصمة في عام 2016 في انتصار ساحق كسر خلاله سيطرة المحافظين على منصب عمدة المدينة التي استمرت لثماني سنوات.

يُذكر أن خان انتخب أول مرة عضوًا في البرلمان عن دائرة توتينج في 2005، وسرعان ما ترك بصمته داخل البرلمان.

كما تقلد خان منصب وزير النقل في عهد رئيس وزراء المملكة المتحدة "جوردون براون"، ومنحته هذه الوظيفة القدرة على أن يكون أول عضو برلماني مسلم يحضر اجتماعات مجلس الوزراء البريطاني.