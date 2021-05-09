دعاء ختم القرآن في رمضان 2021

يعتبر دعاء ختم القرآن من الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مع ختم القرآن الكريم.

ويواظب المسلمون على قراءة القرآن خلال شهر رمضان الكريم ويحرصون على ختمه في الليلة 27 من الشهر الفضيل، مرددين إثره أدعية لتقبل صيامهم وقيامهم ومغفرة ذنوبهم وسيئاتهم.

كما شجع الأئمة والشيوخ والعلماء الإنسان على قرآه القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك لما له من فوائد عظيمة.

وفيما يلي بعض من أدعية ختم القرآن الكريم في شهر رمضان 2021: