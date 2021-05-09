كيف تختار قارئ الكتب الإلكترونية؟.. معايير مهمة قبل الشراء

يعتبر اختيار قارئ الكتب الإلكترونية وسط توفر العديد منها بالأسواق، مهمة صعبة، وهناك بعض المعايير، التي تسهل عليك القرار.. تعرف عليها

تمتاز أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ويسهل التعامل معها، علاوة على أنه يمكن تخزين آلاف الكتب على هذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية، وبالتالي يمكن للمستخدم التخلص من أرفف الكتب في المنزل بأكملها، كما أنها تعد من الأجهزة المفيدة للغاية في الإجازات والعطلات.

وأوضح بنيامين باركماير، من هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية، أن هناك العديد من أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية تمتاز بمقاومة الماء وتزخر بإضاءة مدمجة، حتى يتمكن المستخدم من قراءة الكتب دون الحاجة إلى مصباح خارجي، بالإضافة إلى ميزة تكبير حجم الخط، والتي يستفيد منها الأشخاص، الذين يعانون من ضعف البصر بصفة خاصة، كما يمكن قراءة النصوص بصورة جيدة على شاشات الحبر الإلكتروني حتى في الأجواء المشمسة.



نظام التشغيل

وعند الرغبة في الدخول إلى عالم الكتب الإلكترونية يتعين على المستخدم اتخاذ قرار أساسي بشأن نظام التشغيل الخاص بهذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية؛ حيث يتوفر حاليا نظامان يصعب دمجهما معا.

ويتمثل النظام الأول في نظام شركة أمازون الأمريكية، والتي أطلقت قارئ الكتب الإلكترونية كيندل Kindle الشهير، والنظام الثاني هو نظام التشغيل الأكثر انفتاحا على أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية من تولينو Tolino وبوكيت بوك Pocketbook وكوبو Kobo.

وأوضح ألكسندر سبير، من مجلة «c't» الألمانية المتخصصة، أنه عند اختيار جهاز كيندل فإن المستخدم يظل أسيرا لنظام أمازون؛ نظرا لأن الشركة الأمريكية تمتلك صيغة كتب خاصة بها لا يمكن قراءتها على الأجهزة الأخرى، علاوة على أن صيغ الكتب الإلكترونية الأخرى لا تعمل بدورها على أجهزة كيندل، ولا يمكن لأصحاب أجهزة كيندل شراء الكتب الإلكترونية إلا من متجر أمازون.

ومع ذلك يتمتع نظام أمازون ببعض المزايا المفيدة؛ حيث يتم إرشاد المستخدم بطريقة جيدة، وتتم عمليات شراء الكتب بشكل مريح للغاية، وأضاف ألكسندر سبير قائلا: "يضم متجر أمازون مجموعة أكبر من الكتب بدون أسعار ثابتة للكتب".

ويتمتع القراء، الذين يختارون أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية من تولينو Tolino وبوكيت بوك Pocketbook وكوبو Kobo بحرية أكبر؛ حيث إنهم يتمكنون من قراءة الكتب الإلكترونية بصيغة Epub الشهيرة، والتي يمكن شراؤها من مختلف المتاجر الإلكترونية، وبالتالي فإن المستخدم لا يكون مجبرا على الشراء من متجر معين، وهو ما يساعد المستخدم على الوصول إلى مجموعة كاملة من المكتبات الرقمية، بالإضافة إلى إمكانية التبديل بين الشركات المنتجة لأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية بسهولة.

وقد تم تطوير قارئ الكتب الإلكترونية تولينو Tolino من قبل تحالف بائعي الكتب، والذي يضم العديد من الهيئات مثل Weltbild وThalia وHugendubel وكذلك منصة بيع الكتب Buchhandlung.de، وهنا يمكن للمستخدم العثور على التجار المحليين، الذين يبيعون الكتب الإلكترونية، وعادة ما يتم تثبيت متجر البائع، التي تم منه شراء جهاز تولينو أو بوكيت بوك على الجهاز، ومع جهاز كوبو فإنه يتم تثبيت متجر Kobo.

وأوضح بنيامين باركماير أنه يمكن شراء الكتب الإلكترونية بسهولة ويسر عن طريق الحواسيب المكتبية، بحيث تظل الكتب مخزنة على خدمات الحوسبة السحابية، ثم يتم تنزيلها على أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية بعد ذلك، ويمكن توصيل أي متجر إلكتروني لتحالف بائعي الكتب بخدمة الحوسبة السحابية من تولينو، كما يمكن نقل الكتب من البائعين الآخرين من الحاسوب إلى قارئ الكتب الإلكترونية عن طريق كابل USB.

أسعار الكتب

وبالنسبة لأسعار الكتب الإلكترونية فإنه لا يوجد فرق بين النظامين؛ حيث إنها تخضع لأسعار ثابتة على غرار الكتب المطبوعة، غير أن الكتب الإلكترونية غالبا ما تكون أرخص من الكتب المطبوعة، وهناك بعض المكتبات توفر خدمة "الاستعارة عبر الإنترنت" بتكلفة أقل، ولكن يشترط لذلك توافر قارئ كتب إلكترونية يدعم صيغة Epub، ولا يمكن لأصحاب أجهزة أمازون كيندل فتح هذه الكتب.

حق استعمال واحد

وعلى عكس الكتب المطبوعة فإن تطوير الكتب الإلكترونية في الأصل لم يكن الهدف منه مشاركة الكتب مع العائلة والأصدقاء؛ حيث يحصل المستخدم على حق استعمال واحد عند شراء الكتب الإلكترونية وفقا للشروط والأحكام العامة للمتجر الإلكتروني، ومع ذلك يمكن نقل نسخ الكتب الإلكترونية إلى الآخرين، حيث تخلى الكثير من الناشرين عن الحماية ضد النسخ بواسطة إجراءات معقدة، وبدلا من ذلك يقتصر تأمين العديد من الكتب الإلكترونية الآن على وجود علامة مائية غير مرئية.

ويساعد هذا الإجراء على تتبع المستخدم الذي قام بشراء الكتاب في الأصل، وبالتالي منع نشر الكتب الإلكترونية على نطاق واسع، ولكن يمكن نشر بعض النسخ الخاصة في نطاق ضيق، إلا أن هذا الأمر ينطبق على الكتب الإلكترونية بصيغة Epub فقط.

وعلى الجانب الآخر فإن إجراءات الحماية من النسخ بأجهزة أمازون معقدة للغاية، حيث لا يمكن قراءة الكتب الإلكترونية إلا على الأجهزة المسجلة في حساب المشتري، وتحتوي المتاجر الإلكترونية أيضا على كتب بدون حماية من النسخ، ولكنها لا تضم أيا من الكتب الحالية الأكثر مبيعا.

وتوفر شركة أمازون ميزة المكتبة العائلية، والتي توفر لشخصين بالغين وأربعة أطفال إمكانية قراءة الكتب معا، كما توفر أجهزة تولينو هذه الوظيفة أيضا؛ حيث يمكن لما يصل إلى ستة أشخاص مشاركة الكتب الإلكترونية الخاصة بهم مع بعضهم البعض.

معايير للاختيار

وبمجرد أن يستقر المستخدم على اختيار أحد النظامين، تبدأ مهمة اختيار قارئ الكتب الإلكترونية بناء على بعض المعايير المهمة. وهنا ينصح باركماير بضرورة أن يحمل المستخدم الجهاز في يده.

وأضاف سبير أن أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية مصممة للقراءة في الأساس، ويمكن للمستخدم القيام بذلك على معظم الأجهزة الإلكترونية بشكل جيد، ولكن يتعين على المستخدم مراعاة الوظائف الإضافية، مثل مقاومة الماء، كما أن الموديلات منخفضة التكلفة تفتقر إلى وظيفة الشاشة اللمسية أو الإضاءة، وعادة ما تكفي الذاكرة المدمجة بأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية احتياجات المستخدم؛ حيث يمكن للمستخدم تخزين ما يقرب من 1000 كتاب في مساحة 2 جيجابايت.

وإذا رغب المستخدم في الاطلاع على الرسومات الهزلية أو استعمال الكتب المسموعة على أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية فلابد من توافر ذاكرة بسعة 4 إلى 8 جيجابايت، وينصح الخبراء أيضا بتجربة الموديلات ذات الشاشات الملونة، والتي لم تصل إلى مرحلة التطوير الكامل بعد، ولكنها أفضل من الشاشات التقليدية باللون الأبيض والأسود.